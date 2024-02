Solos y solas: buena onda... y mucha indiferencia

Elena González, dijo: “en el día de San Valentín estaré trabajando, y como tengo dos empleos que demandan mucho de mí, no tendré margen de tiempo para sentirme mal por estar soltera”. Y agregó: “de todas formas, no pienso que estar soltera sea algo malo. Sentirse sola es diferente. Pero eso lo podes sentir aun estando en pareja”. “No pienso que la fecha me afecte, me parece lindo ver las calles pintadas de corazones rojos, esperando este acontecimiento. Disfruto de eso y de leer o ver historias de amor en las redes sociales”, cerró.