A veces lo que une en una relación es aquello que no sucedió

“Volver al primer amor puede deberse a las frustraciones que se experimentan en el presente. Si me siento fracasado, la actitud regresiva es el intento por ir a un lugar que considero seguro porque fue allí que me sentí en plenitud. Eso es una generalidad, por supuesto. Puede haber otras causas, como la de la película “Vidas pasadas” -candidata en los Oscars 2024-. Su argumento gira en torno a dos compañeros de escuela primaria en Corea. Ella, por decisión de su familia se muda a Canadá, mientras que él continúa su vida en su país natal. Ambos tienen 12 años cuando se separan por vez primera y transcurren doce años cuando van a volver a “encontrarse” por redes sociales y luego otros 12 años. En definitiva, apelando a una tradición de la cultura popular Coreana, hablan del destino de dos personas a estar juntas a partir de lo que denominan “In Yun”. Lo cual, a su vez se apoya en la idea de las vidas pasadas. Lo interesante del planteo, es que hay un orden superior a nosotros -los mortales- que nos trasciende y ya está escrito -en algún lugar- quién sería nuestra media naranja. Pero la lectura que se puede hacer de la conformación de esa pareja que muestra esta película, es que a ellos los une lo que no sucedió, ‘el fracaso de la relación’. Es decir, ellos fueron separados a los 12 años, por lo que no pudieron vivir ese amor que recién comenzaba en ese momento. Y la imposibilidad de vivir ese amor, va a alimentar la relación entre ellos. Los amores más imposibles son los que más enganchan. Como en Casablanca, o en la película ‘Con ánimos de amar’”, explica.