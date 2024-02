Martín Menem cuestionó un reclamo de la UCR por el DNU de Javier Milei: “Memoria selectiva”

El dirigente oficialista analizó el escrito presentado por el radicalismo y cruzó a Martín Lousteau. "Está bien que lo planteen los diputados, que es la presidencia que yo ejerzo. Hay personas que firman esa nota que no tienen nada que ver. Está el propio Lousteau que es senador. Me parece que no tienen injerencia o relevancia en cuanto al pedido”, indicó.