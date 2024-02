Nicki Nicole tras el video de Peso Pluma con otra mujer: "Me enteré de la misma forma que ustedes"

Como no podía ser de otra manera, la evidente prueba llegó a Nicki Nicole que confirmó su separación viá Instagram. "El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", fueron las primeras palabras de la artista.