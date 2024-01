Festival de Viña del Mar 2024: buscan prohibir el show de Peso Pluma

“Si este asunto escaló como escaló, no es porque la columna sea extraordinaria ni porque la cantidad de público que me lee habitualmente sea gigantesca”, dijo Mayol a El País. “Fue porque, justamente, tocó las fibras sensibles. Despertó la sensación de que al menos tenemos que discutir esta problemática en serio a nivel político y no quedarnos en la inacción”, finalizó.