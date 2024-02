Atlético Tucumán: "Estoy contento de estar aquí, es lo que más quería"

En cuanto a las expectativas, Acosta mantiene la mentalidad enfocada en el presente y en el próximo desafío. “Vamos a ir partido a partido, nosotros tenemos que enfocarnos siempre en lo que viene, después será el momento de River y los demás equipos, ahora solo pensamos en Barracas”. Su deseo final es claro: “Espero que la gente me reciba bien y que los tres puntos que vamos a traer desde Buenos Aires levanten los ánimos para que sea una fiesta la cancha, como en cada partido”. El regreso de Acosta no solo representa la experiencia en el campo, sino también la determinación y el compromiso con el Atlético. En épocas en la que casi todos los ídolos de Atlético se fueron por la puerta de atrás, Acosta está dispuesto a romper con esa racha. A sus 35 años se prepara para seguir siendo uno de los líderes del plantel, pero comenzará desde el banco, después con su rendimiento podrá meterse o no en el equipo titular, a lo largo de su carrera ya demostró que a los desafíos se los supera con trabajo, esta no parece ser la excepción.