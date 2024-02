El capitán avisó que Atlético va por la recuperación: "Necesitamos sumar los nueve puntos"

“Los resultados no se están viendo, en Córdoba desde lo físico y agresivo no estuvimos a la altura, pero también sabemos que con tres pelotazos prácticamente que nos hicimos los goles nosotros, no es que nos pasaron por arriba, pero en los otros partidos merecimos más. Jugamos bien contra Central, que tiene un equipo armado y son los últimos campeones y a Argentinos le generamos situaciones de peligro pero no pudimos ganar”, justificó a la estadística el volante que jugó los 270 minutos del torneo.