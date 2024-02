Crimen en Lomas de Tafí: “Queremos justicia ante este caso de gatillo fácil”

La hermana del joven explicó que Burela no frenó cuando el cabo se lo ordenó porque días antes había vendido su motocicleta por lo que el vehículo en el que se trasladaba no era de él, sino de su novia. “No frenó por temor, porque no tenía los papeles de la motocicleta ya que su novia es la titular, entonces él aceleró como escapando del policía”, dijo.