Actividad física y altas temperaturas: qué cuidados se deben tener

Otro de los puntos centrales es la indumentaria, explicó. “Si yo intento bajar de peso, no me va a ayudar, abrigarme o usar ropa para transpirar, ya que no estoy quemando grasa solo voy perdiendo líquidos y favoreciendo el golpe de calor, que es el gran enemigo de estos tiempos. Si estamos expuestos a la luz o al calor, tenemos que usar ropa clara, que permita que el líquido salga, porque al salir y no quedarse pegado en la piel, nos favorece esa evaporación, que es el intento del cuerpo para protegerse del calor que está produciendo”.