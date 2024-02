La Llorona y su Jardín de Dragones propone un crossover

- Para mí la experimentación es una forma de aprender sobre lo que hacés y quién sos ahí, se aprende a triunfar y a fracasar en los intentos, saber que la cosa nunca viene en principio completa y tampoco nunca lo está, que el otro termina complentando ese lado. No sé.. quizás nunca tuve tanto como para no sentir la necesidad de curiosear o en realidad hay tanto en el mundo que como no curiosear? ¿Como no experimentar? ¿Porqué las formas y los discursos, tienen que ser los mismos? Experimentar me lleva a romper con la comodidad del pensamiento dormido y me deja ver con mayor claridad la revolución y el poder que tiene el arte.