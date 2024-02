Cartas de lectores: terminó enero

¿Que le pasó a Luis Petri? ¿o que les pasa a los políticos argentinos que ni bien asumen se creen Pedro el Grande? ¿Será que el virus de Putin que impregnó a los kirchneristas también está llegando al nuevo gobierno? ¿Era necesario nombrar a un pariente en el Ministerio de Defensa, con dos palos de sueldo, cuando los militares ganan lo mismo que un repartidor de pizza? ¿Y la motosierra de Milei, no sería conveniente recuperar lo robado por la mafia kirchnerista antes que producir un genocidio en el colectivo de jubilados? Los jubilados perderán a finales de febrero un 50% de los ingresos que tenían en diciembre 23. Y la clase media está acosada viviendo al borde de la extinción como clase social. Pero el presidente Milei acomodó a muchos ex funcionarios “K” en empresas del estado, viejas cajas de La Cámpora, para cuidarle la recaudación a Cristina. Como siempre, motosierra a la gente y protección a la casta. Como no veo muchas luces en este gobierno, quiero proponerle al Presidente Milei un sistema de premios y castigos a los gobernadores aferrados a sus privilegios y temerosos de perder votantes. Se les diera un 15% de la recaudación del impuesto país, si achicaran al menos un 30% los gastos, liberando las cuentas provinciales de los ñoquis, empleados políticos, gastos principescos como los de viajar en jets privados y otras delicias Isaurraldinas. ¿O solo los jubilados deben ajustarse hasta el infinito? También quiero mandar un saludo a los jueces federales, recordándoles que ya terminó la feria y la gente está esperando que terminen con la impunidad. ¿Se van a ocupar del tema?