Cartas de lectores: irresponsabilidad en Patagonia

Escuché con atención a una chica residente en villa La Angostura, cansada de que personas irresponsables hagan el daño que están haciendo en la Patagonia. Yo pude conocer esos lugares únicos de la República Argentina, donde la naturaleza es esplendorosa para que gente que no tiene idea vaya a hacer daño. Esta chica decían que no vayan más y es verdad, el crecimiento también de la gastronomía ha hecho que muchos inicien fuego dentro de parques nacionales y no toman ningún tipo de medidas dado que el viento es un aliado a propagar el fuego por todos lados. El habitante de la Patagonia defiende con su vida esas tierras, la flora la fauna y sobre todo el agua. Nunca un hombre que vive en una metrópolis con tanta contaminación de cualquier tipo va a entender a una persona que se crió ahí. En fin apoyo la valentía de la señorita Teresa Nadja de denunciar con lágrimas todo; esto no hayan más a la Patagonia si van a ir con esa postura. Cuidemos algo que es nuestro y respetemos la naturaleza que Dios nos puso en este mundo para administrar sus recursos no para destruirlo.