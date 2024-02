Cartas de lectores: presidente Milei

Para dar por terminado este largo debate, como los del Congreso, que generó una constructiva polémica, no puedo dejar de contestarle a la Sra. Eugenia Ezquer (carta “Presidente Milei”, 05/02) por sus agraviantes términos hacía esa clase social oprimida y sufrida que llama “gatos”. Le digo que las castas pudientes de perros dogos goza de jugosas jubilaciones y privilegios obtenidos de conquistas sociales, que esos “gatos” dieron la vida para conseguirlas. Ahora aparece un león vestido de cordero y vende todo, hasta los remedios de los jubilados. Mauricio y su banda, su socio asesor ya les quitó las joyas a los abuelos y los dejó empeñados hasta sus bisnietos. ¿Esos serán los gatos que menciona? Con el perdón y el respeto que merecen los animales. Me los imagino con sus grandes anteojos de sol oscuros, para no ver la realidad que nos invade, desde sus countries, aplaudiendo a la Patricia cómo reprimen y muelen a palos y los adoban con gas pimienta a los pobres jubilados y a todo el pueblo. Sólo coincidimos en nuestras edades, en todas las crisis vividas y en qué terminaron; pero esa grieta, entre los “negros”, “gatos”, vagabundos, planeros (la casta laburante) y los “nariz parada”, perros de raza (la casta pudiente), jamás se achicará ni se unirán, como el agua con el aceite. Sra. Eugenia, que el Altísimo la proteja e ilumine y la haga entender que los pobres también son hijos de Dios. Del mismo modo doy por concluida esta polémica.