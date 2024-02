Cartas de lectores: los grandes inventos

Los grandes inventos de la historia son, muchas veces, aquellos que usamos cotidianamente y que pasan desapercibidos porque nos acostumbramos a tenerlos. Y es que... alguien los ideó y llevó a cabo. Todos los inventos más importantes son un símbolo de la capacidad creativa del ser humano. A veces ideas innovadoras que cambiaron el rumbo del mundo y otras nos modificaron la calidad de vida para siempre, para mejor y para tener mayor confort diario. En ese sentido, la mayoría de las invenciones fundamentales fueron gracias al sistema capitalista y a la economía de mercado. Porque seguramente al leer esta nota usted estará gozando de alguno de ellos. En pleno verano tucumano con 40°C me animo a decir que utilizando un acondicionador de aire, y este fue inventado por Willis Carrier, EEUU en 1906. Desayunando una infusión calentada en pocos segundos en un aparato de microondas (inv. Por Percy Spencer, EEUU en 1947). Como mi teléfono de línea fijo (inv. Por Graham Bell en 1876 en EEUU) no me funcionaba, manejando un teléfono celular (inv. Por Martin Cooper, EEUU, 1973), navegando por Internet (inv. esta por Tim Berners Lee, británico actualmente radicado en EEUU). Tal vez presto a tomar un vuelo (y el avión fue un invento de los hermanos Wright en EEUU en 1903) y no sin antes encender la luz del toilette (la bombilla fue inventada por Edison en 1879, EEUU) e higienizarme con papel higiénico (inv. el rollo por Seth Wheeler, EEUU en 1891) para finalmente realizar un compra telefónica con tarjeta de crédito (inventada la misma por Ralph Shcneider, EEUU, 1950. Diners) y poder viajar para realizarme un láser (inv. Por Theodore Maimon, EEUU, 1960) a mi desprendimiento de retina, para después colocarme una gasa protectora pegada con cinta adhesiva o cinta Scotch (inv. por Richard Drew, EEUU). Ah... sin olvidarme del control de mi By Pass y los stents coronarios, que me debieron implantar hace unos años, y que fueron gracias a sendas invenciones de dos genios argentinos en EEUU: René Favaloro y Julio Palmaz. A lo largo de la historia, mentes de grandes genios han ideado inventos que revolucionaron nuestras vidas en algunos o muchos aspectos y supusieron diversos cambios en todas las áreas de nuestro cotidiano existir y, pensemos por un instante, cómo habría sido la humanidad sin ellos. Seguramente podrán hacerse listas de invenciones de otras latitudes del planeta, pero no creo que tengan la jerarquía y magnitud de las mencionadas aquí y esta es una pequeña lista. Porque en medicina, comunicación y tecnología de avanzada son muchos los logros del capitalismo “salvaje”, como suelen calificarlo aquellos que denostan de él y que usufructúan de todos estos beneficios, lo critican sin piedad y no son coherentes con su manera de pensar. Como diría R.L. Bruckberger en su libro... “¿El Capitalismo? ¡Pero si es la vida!”