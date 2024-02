Cartas de lectores: empujar entre todos

Es respetable que la oposición (Unión por la Patria, Frente de Izquierda, la CGT), no comparta ni apruebe Los Decretos de Necesidad y Urgencia del presidente Javier Milei. Pero sería sumamente interesante escuchar de parte de estos líderes opositores, qué planes y/o alternativas tienen para ofrecer, a fin de encontrar una solución a los graves problemas económicos y sociales por los que atraviesa la república. Es prioritario que Argentina reduzca su alto déficit fiscal. Y la solución no está en poner palos en la rueda, sino en empujar entre todos. “No sé de qué se trata, pero me opongo”. Parece ser la excusa perfecta de ciertos políticos, para no involucrarse en las dificultades actuales de nuestro país.