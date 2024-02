De evitar una de las peores derrotas en Copa Davis, a hacer fila para pagar un agua tónica

"El héroe del día haciendo fila en la estación de servicio para pagar su agua tónica. Un ídolo Sebita Báez", es el posteo que hizo en X (ex Twitter) Lautaro Miranda. El periodista y columnista de MG Radio y administrador del canal de You Tube Pelotas Nuevas se encontró con la particular situación protagonizada por Sebastián Báez. El tenista estaba en la línea de caja de una estación de servicios para abonar la bebida que había sacado de una de las heladeras. Vale contextualizar el episodio: pocas horas antes, el bonaerense había ganado ante una multitud el quinto punto con el que Argentina venció a Kazajistán en el Jockey Club de Rosario. En el estadio especialmente montado para la ocasión, el diestro fue el más buscado y asediado.