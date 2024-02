Cartas de lectores: Milei y peronismo

Al no pertenecer a ningún partido político puedo escribir sin ningún tipo de ideología. Respondiendo a la Sra. Ezquer creyendo que el Sr. Milei será una especie de enviado que él mismo se dice ser usado el nombre del gran Juan Bautista Alberdi para sus actos públicos y agresivos contra mandatarios de otros países y en campaña denigró a todo el que se le puso en el camino tildando a todos de “comunistas”; o la agresión a miles de periodistas mujeres como si él tuviera la verdad de todo, como trato a la Sra. Teresita Frías, periodista salteña, por haberle preguntado de las teorías de Keynes. Un hombre inestable como él a mí no me demuestra ningún tipo de esperanza sino al contrario, si sigue en esta postura es muy probable que el pueblo se manifieste de alguna manera. Como se manifestó días atrás, le recuerdo que a la Sra. Ezquer el Sr. Milei llegó usando redes sociales, inculcando al grito de libertad a miles de jóvenes que ni siquiera saben qué significa esa palabra. Por otro lado el Sr. Díaz, cuando ratifica que Milei destruyó todo en dos meses, está equivocado; esto está destruido hace muchos años por gobiernos nefastos entre los cuales están el peronismo, el radicalismo, los militares y otras coaliciones, como el Pro del Ing. Macri. La corrupción del gobierno kirchnerista fue algo que no sé si la Justicia podrá algún día aclarar y llevar a prisión a todos los responsables de todos esos actos criminales para el Estado Argentino. Para terminar mi misiva respondiendo a la Sra. Ezquer y al Sr. Díaz , creo que una nación no se levanta por políticos, eso es una parte; se levanta por una sociedad que acompañe y se juegue por el país y no por beneficios propios. Así Alemania pudo levantarse de la destrucción total del nazismo empezando con Konrad Adenauer, Helmut Kohl (acabó con el muro de la vergüenza) y finalizó con Angela Merkel.