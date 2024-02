Cartas de lectores: penuria de jubilada (I)

Soy jubilada. Si voy al médico con Subsidio de Salud tengo que pagar desde 4.000 pesos de plus y si voy con PAMI dan turnos para después de tres meses y si no puedo esperar tengo que pagar la consulta como si no tuviera obra social. Si voy a pagar boletas de todos los subsidios a un rapipago me cobran un 10% o un 15% de recargo; dicen que es porque tienen que pagar alquiler. Los boletos para viajar están muy caros porque dicen que el combustible está caro; aquí usamos garrafa y la de 15 kilos, que valía $ 4.500 ahora cuesta 20.000 pesos. Yo pago alumbrado público y en el sector de mi casa hace un año que no se enciende la luz. En mi barrio hay hace mucho tiempo que sufrimos robos de distintas modalidades; en todas las casas hasta las rejas rompen para entrar a robar. A mediados de 2023 me asaltaron en mi casa cuatro delincuentes encapuchados; rompieron la reja para entrar, me llevaron el sueldo de ese mes; una moto chica que había comprado hacia 20 días para ir ayudar a mi hermana enferma que vive en la zona rural a 15 km; un teléfono; un televisor y varias cosas más. Me quedé a pie y saqué préstamos en Anses para comprar algunas de las cosas que me llevaron. Los robos siguen y nunca se sabe quiénes son; andan en camioneta para llevarse las cosas; están bien equipados con herramientas para abrir las cosas y también tenemos grupos de motochorros.