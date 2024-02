Lo de la Paliza define sus nuevos artistas

- “Este concurso me devolvió el amor por el canto. Me dio la oportunidad de disfrutar haciendo lo que amo. Cuando el jurado me eligió no podía creerlo. Tenía una mezcla de sensaciones que iban desde la euforia hasta las ganas de llorar. Como dijo Cecilia: ‘el certamen no define la carrera de ninguno de nosotros’, pero sí es un sueño”.