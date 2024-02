Cartas de lectores: despierta, señora argentina”

Argentina se encogió de hombros y dijo: “no sé“; pues le preguntaron: “¿Qué pasó contigo?”, Con tu gente, pues tu suelo parece vivir lo que nunca antes… Pensó y recordó aquella palabra que un día surgió como algo que no es lindo para el ser humano: la palabra odio. Se prendió con fuerza y se propagó a tanta gente que pareciera llevarla en el alma y el corazón, impresión fuerte y no sé si con una buena razón. ¿Habrá una razón? ¿Estaban el mundo y nuestro país tan mal? ¿Había una vida normal? Creo que se podía aún hacer muchas cosas. Hoy la incertidumbre ganó, el “no poder…”: El mundo observa en silencio, pero es un silencio a voces… El odio ganó en desmedro y desazón. La Argentina está triste y no lo sabe. Muchos enfermos, maypres, niños, discapacitados, observan sin saber… Despierta, señora Argentina y volveremos hacer aquellos que sonreíamos con alegría y mucho, mucho amor.