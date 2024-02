Sofía Auvieux: el tango social y la milonga es lo que más se baila en el mundo

- El tango al que me dedico es el que llamamos tango social. Se basa en la improvisación que se da en la pista de baile donde además hay muchas otras parejas bailando. En mis inicios realicé tango escenario y me encanta. Siento que es muy poderoso, pero en el camino me enamoré más del tango social y milonguero, de la improvisación que surge en cada momento y que es distinta con cada persona que bailes y con cada canción que suene. En esa improvisación se presentan emociones y creaciones que no sabemos de antemano cómo serán y el baile les da lugar a ser expresadas. El baile social a mí me llevó por un camino de entendimiento interior que fue, y sigue siendo, muy rico para mi desarrollo personal y profesional. En el mundo lo que se baila muchísimo es el tango social y el tango escenario es algo que se ve más presente en eventos de diferente tipo donde el público admira a los bailarines, pero no participa de la performance.