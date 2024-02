Cartas de lectores: ferrocarriles

Tengo en mi ser herrumbre, sudor, sangre y orgullo heredado de los 33 años de trabajo que mi padre, Eulogio Díaz, realizó en los Talleres de Tafí Viejo, unos de los más importantes de esa época, donde construyeron el famoso tren presidencial. Como ferroviario de alma, supe gozar de sus viajes por todo mi país y cuando puedo lo hago en cualquier parte del mundo. Me sorprendió que un diputado, en pleno debate de la ley Ómnibus y el DNU, que son un verdadero guiso de leyes y palabras, haya salido a defender y destacar a los ferrocarriles nacionales de la provincia de Santa Fe, que fueron masacrados y destruidos por gobiernos pasados y luego rescatados y puestos nuevamente en funcionamiento. El medio de transporte más rentable y económico del mundo. Me saltó el corazón de solo pensar que hace 40 años a nosotros nos cerraron los ingenios y casi todos los ramales ferroviarios, como bien nos recordó recientemente LA Gaceta, habiendo quedado todo a meced de depredadores y usurpadores. No todo está perdido, se deben y pueden rescatar los predios y volver a darles vida a todas esas bellas y progresistas localidades del interior tucumano. ¡Congresales! Éste es el momento; hagan escuchar su voz, el ferrocarril en todo el mundo es el servicio de transporte del futuro; lleva progreso, bienestar y nos abre una ventana al exterior. La familia ferroviaria y todos los usuarios, agradecidos los apoyamos.