Según Pichetto, Javier Milei convocará a los gobernadores, en medio del reclamo por el Impuesto PAIS

Manuel Adorni, vocero presidencial, también afirmó la postura del Gobierno: "Hablé con Francos. Y jamás se planteó participar en el impuesto País, no existió nunca en la discusión. No estuvo jamás sobre la mesa discutir la coparticipación del impuesto país, porque precisamente se quitó el capítulo fiscal y los temas económicos no son parte de la discusión".