Haciendo foco en la materialidad del arte

- (GV) Me preocupa ver también la sensibilidad de época, el valor social de una obra y como interactúa con la gente. Pretendo que el arte trascienda fuera de la salas y museos, que son como mausoleos. Además de la materialidad busco obras realmente auténticas, que planteen o cuenten una verdad. Es como desconectarse un poco, no miro la televisión, por ejemplo. Con mi galería tengo puesto el ojo en lo diverso y lo federal, y quiero rescatar a artistas que tal vez no hayan trascendido. He visitado el interior del interior; significa como un reseteo, en Entre Ríos y Corrientes. En nuestra galería tenemos artistas que elaboran mucho a partir de las propias materias, textiles, tejido. Como Pablo Peisino, que mantiene un universo, al mismo tiempo tierno y desgarrador, interpela al niño interior del espectador a través de recuerdos de su infancia. Son cosas que valoramos mucho, también tenemos otros artistas con esas características, eso de poner el cuerpo en la obras, como lo hace Sandro. Insisto en la autenticidad y en lo original, lo original no en el sentido de lo único sino de lo originario. El tema central será poner en Córdoba “Autofagia”, porque creo en eso.