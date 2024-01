El “Bailando...” se despidió con derrota

El discurso del conductor y animador eludió la ostensible derrota: “Estamos felices de haber hecho este programa en un año complicado para la Argentina. Uno no siente que trabaja porque la pasa muy bien acá, pero muchas familias viven de esto y me da felicidad”. Luego de saludar a su equipo y a su novia, Milett Figueroa, se dirigió al público. “Gracias por apoyarnos, por decirnos lo que les gusta y lo que no. No sé por qué dispositivo entran, pero nos ven. Soy feliz de formar parte de la familia de ustedes”, afirmó.