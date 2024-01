Cartas de lectores: Aristarain: ¿demócrata?

El señor Adolfo Aristarain, buen cineasta y hombre de la cultura de nuestro país señaló, en una entrevista hace unos días, y refiriéndose a la actual gestión que: “Hay que ganar la calle hasta que caiga el gobierno, porque son ignorantes e imbéciles los que votaron a Milei”. Y la verdad que esto me generó indignación, preocupación a la vez que tristeza. Porque supongo que este señor no evaluó previamente que él es una persona conocida y referente cultural y que sus palabras serían proclamadas a los cuatro vientos por los medios de comunicación. Frases vertidas con tinte golpista y que tuvieron hasta contenido de incitación a la rebelión social y a la sedición. Creo que el afamado guionista y director de cine no pensó, cuando habló, que del otro lado se encontraban miles de argentinos que confiaron en el actual gobierno y que muchos lo defenderían a capa y espada pues fue elegido democráticamente y tuvo un masivo respaldo en las urnas. Aristarain incurrió en incitación a la rebelión colectiva y ataque contra las instituciones diciendo “hasta que caiga el gobierno”, sin medir en sus expresiones los límites que debía haber observado si no estaba de acuerdo. Sus dichos colindaron con el concepto de enfrentamiento fraticida, es decir, incitación a la guerra civil: sí, así de grave fue. Tal vez no lo evaluó, pero fue muy agresivo en contra de miles de compatriotas constituyendo su manifestación un grave error, y ni su edad (80 años) ni su fama lo liberan para decir “cualquier cosa” sobre todo lo de promover la rebelión porque no le gustó algo de la actual gestión. El 13 de enero ratificó su posición, sin arrepentirse de nada, según leí, agregando que: “Habría que hacer lo posible para que este gobierno desaparezca”. Peor aún, palabra ésta última nada feliz, pues nos llevó a recordar un pasado que los argentinos no queremos volver a vivir: triste expresión. Tal vez, en el extremo caso, lo único que podría eximir de responsabilidad a este señor, en lo que a sus palabras se refieren, sería el hecho de que una Tomografía o Resonancia de cerebro suya revelara involución parenquimatosa y/o atrofia cortical difusa, puesto que sino no se comprende como este ciudadano, que fue considerado un demócrata tenga hoy estas declaraciones destituyentes y golpistas. Finalmente, pienso, en lo personal, que si las expresiones del cineasta hubieran salido de la boca de un radical o macrista hubiera sido juzgado y condenado sin compasión, y no mensurado con la misma vara.