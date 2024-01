Cartas de lectores: venta ilegal de mercaderías

Por estos días se investiga la comercialización de alimentos destinados a organizaciones sociales y presuntamente ya estaría identificado un empleado de la Legislatura vinculado hoy a un concejal de la capital. Me preocupa que con un perejil se quiera tapar un bosque. Seamos conscientes de que, en la última campaña política de Tucumán, no solo se distribuyeron alimentos sino también dinero en efectivo, cargos, fondos no reintegrables a comunas, intendencias, (salvo los de la oposición). El actual gobernador fue presidente de la legislatura, por eso es imprescindible que cumpla este año con la Constitución, artículo 101, inciso 9, que dispone pasar a la Legislatura la cuenta de gastos de la provincia del año vencido y dar cuenta del uso y ejecución del presupuesto. De esta manera podremos saber si el Presupuesto fue usado en resolver las necesidades de la gente, en salud, seguridad, educación, rutas y autopistas, agua potable, cloacas, puentes, inundaciones, El Cadillal, eliminación de residuos, etc.