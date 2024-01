De Las Talitas al Luna Park: una amistad que trasladó las rimas al ring

Por otro lado, aseguró que, pese a sus intenciones, la pelea con “Rey” Picasso no se concretará. “Creo que con el mexicano no se va a dar porque mi hermano estuvo allá y visitó al técnico de él. Le hablaron de la posible pelea y no la quisieron agarrar. Parece que a ellos les gusta ir por el costado, yo si me tengo que enfrentar con cualquiera, lo hago. Obviamente siempre me entreno con muchísima seriedad. Pero no tendría problema de arriesgar así”, profundiza el talitense.