Atlético Tucumán: "Estoy listo para jugar si los técnicos lo disponen", afirmó Néstor Breitenbruch

Lo particular es cómo se dio el arribo del defensor, surgido en Independiente, y que fue dirigido por Favio Orsi y Sergio Gómez en el “tomba”. Breitenbruch tenía arreglada su incorporación a Independiente Rivadavia, e incluso entrenó un día junto al plantel dirigido por Rodolfo De Paoli.

Sin embargo, no llegó a un acuerdo contractual, y no firmó contrato. Por eso, dejó Mendoza, y se vino a Tucumán. “Yo no me escapé, había llegado a un acuerdo de palabra, viajé con una promesa, llegué predispuesto y cuando me pasaron el contrato no era lo que habíamos hablado, justo llegó el llamado de Tucumán y no lo dudé”, explicó el ex Arsenal.