La CAME pidió al Gobierno que las pymes no paguen el aumento de tasas punitorias

"Al momento del vencimiento impositivo la pyme ve si tiene los fondos o no para afrontar el pago. En caso de no tenerlos, la única solución es entrar en mora con el organismo de recaudación", explicó el presidente de CAME, Alfredo González, quien señaló que las grandes empresas "hacen un comparativo entre la tasa que cobra AFIP y las tasas bancarias" para financiarse.