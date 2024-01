Científicos japoneses descubrieron una proteína que podría prevenir el envejecimiento: de qué se trata

Se trata de la proteína HKDC1 que se convirtió en protagonista y en un factor clave en la promoción de la juventud celular, abriendo nuevas posibilidades en el campo de la longevidad y la calidad de vida. Este hallazgo, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), se centró en la importancia de los orgánulos celulares y su papel vital en la ralentización del proceso de envejecimiento.