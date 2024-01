Trump venció a Nikki Haley en las primarias de New Hampshire

Nikki Haley, la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU y principal rival de Trump, sufrió una dura derrota a pesar de haber apostado fuerte por su campaña en el estado. Tras el retiro del gobernador de Florida, Ron DeSantis, el fin de semana anterior, Haley intentó presentarse como una alternativa moderada y renovadora frente a Trump. Sin embargo, sus ataques al ex mandatario, a quien acusó de tener un deterioro mental, no lograron convencer a los votantes.