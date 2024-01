Voley: una capacitación que intenta mejorar el deporte

“Desde hace bastante tiempo, el deporte en nuestra provincia vive en un letargo del que no puede salir. Desde ese punto de vista y haciendo un diagnóstico de la FTV para el vóleibol, vimos que tenemos problemas con la parte académica, con la infraestructura administrativa y deportiva de los clubes, y con el funcionamiento institucional que hay dentro del deporte organizado”, analizó el dirigente. “Para trabajar en el deporte federado hay que hacerlo con una formación, un entrenamiento y un crecimiento para poder llegar a los máximos niveles. Todo eso tiene una base económico-financiero que no manejamos o no estamos acostumbrados a tratar”, agregó.