Cartas de lectores: desafío enorme

Las declaraciones de guerra que se escuchan contra el gobierno de Javier Milei, que llegan del kirchnerismo, los movimientos piqueteros, la extrema izquierda y principalmente el sindicalismo, ya los hemos vivido. Por eso, reconstruir lo que demolieron durante 16 años de gobierno, exige un apoyo y compromiso de los ciudadanos, para que fracase el plan de sabotaje de quienes provocaron este desastre. Cuando estaban en el poder alentaron un populismo como pantalla para enriquecerse, abandonando e ignorando al pueblo. Ahora quieren desconocer el 56% de los votos que les dijo que no, y convocan al combate contra el Gobierno nacido de esa decisión popular. Los que no pueden caminar solos por la calle son los Moyano, los Daer, los Baradell, porque el pueblo tiene claro que sólo buscan mantener sus privilegios y su poder, y acrecentar su fortuna. La famosa “resistencia” de que hablan, duplicando las toneladas de piedra, si bien nos preocupa, nos debe generar alguna esperanza. Nos han llevado a estar peor que cuando asumió Macri en el 2015. La inflación, la pobreza, las jubilaciones, la salud pública, el miedo de la gente al delito y al narcotráfico. Muchos jóvenes ya se fueron del país. El kirchnerismo dejó el gobierno con una indiferencia absoluta al daño provocado, y no le importa el agotamiento y el sufrimiento de la sociedad. Alberto se fue a vivir a Europa, alguno estará en el Mediterráneo, otros veraneando en alguna playa comiendo pochoclo, con una indiferencia absoluta hacia la crisis en que dejaron el país. Pero la gente confía y tiene esperanza, porque sabía que el mal momento actual había que afrontarlo, para salir definitivamente del populismo. La emisión monetaria escandalosa de Massa, engañando al pueblo, fue la causa de la escalada descontrolada de precios. Pero ya se está controlando la emisión, reduciendo el gasto, y se busca llegar al orden y previsibilidad. El desafío es enorme, pero no hay que bajar los brazos, volver rápidamente a la Constitución de Alberdi, y a los ejemplos de honestidad, austeridad e idoneidad que hicieron grande a nuestra Patria hace ya muchas décadas.