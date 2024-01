Tras el limón y el azúcar, ahora es el turno de Ganancias

En medio de una negociación complicada, el balance de las modificaciones realizadas a la Ley Ómnibus tiene saldo favorable, según la visión del gobernador Osvaldo Jaldo. Por un lado, el limón y sus derivados (incluyendo el aceite esencial) no pagarán aranceles. A su vez, los cambios propiciados por el presidente Javier Milei al proyecto original sacaron al polémico artículo 59 que derogaba la Ley del Azúcar. Por lo tanto, no se estimulará la importación de esa producción. En cambio, la Ley de Biocombustibles no salió de acuerdo como lo pidió la industria azucarera. Parea el gobernador es perfectible dentro del debate en el Congreso. Anoche al Gobierno provincial se le agregó otro motivo para respirar más tranquilo: la reversión del impuesto a las Ganancias, que le permitiría al distrito recuperar alrededor de $ 120.000 millones por transferencias coparticipables de ese tributo a lo largo de todo este 2024.