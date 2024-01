Salud analiza alternativas para inocular contra el dengue

Posibilidades del Estado

Hace semanas, Viña presentó un proyecto en la Legislatura con la intención de que el Gobierno provincial asista -mínimamente- a aquellas personas que corren un mayor riesgo ante el avance del mosquito Aedes aegypti, vector del contagio del dengue. “Lo que se busca es concretar un Programa Provincial de Vacunación, teniendo en cuenta que no es un problema nacional”, argumenta el referente de Nueva Fuerza. Contó que al transitar el receso parlamentario no se pudo avanzar sobre el tema y, a pesar de que ve “buena predisposición”, no tiene mayores precisiones por la “falta de profundización sobre el tema de los costos”. “Queremos un trabajo articulado con el Estado y también con el sector privado para facilitar el acceso a una vacuna que tiene un alto precio”, declaró.