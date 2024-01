San Juan: "No sé si Leito sigue siendo el presidente de Atlético o sólo es legislador"

Pero aquí empiezan los conflictos. Desde la representación del jugador, señalan que desde el club no atienden los teléfonos para consensuar la salida del volante de 36 años. “Yo no se si Mario Leito todavía sigue siendo el presidente de Atlético o qué función cumple, quizás sólo es legislador y se abrió de Atlético. No lo sé, pero creo que es algo que lo debería resolver con mucha más fluidez, con mucha más rapidez, con inteligencia, con sentido común, y con respeto hacia el profesional, que es fundamental eso, y acá no se ve el respeto bajo ningún punto de vista”, manifestó el representante.