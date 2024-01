Javier Mascherano habló tras el empate en el debut: "De todo, yo voy a ser responsable"

"Fuimos el equipo que llevó el peso del partido, el que generó más situaciones. En los primeros 15 o 20 minutos del primer tiempo tuvimos varias situaciones de gol, después no pudimos convertir y el partido se emparejó. En el segundo tiempo nos costó el principio pero creo que los cambios refrescaron al equipo", indicó Mascherano. "Empezamos a generar y nos pegó de lleno el mazazo del penal. Me quedo con las cosas positivas: el ir a buscar el partido y tener la recompensa final. Era importante no perder por como se dio el partido. Ahora a seguir buscando nuestro mejor nivel para el próximo partido", agregó.