La precandidata republicana estadounidense, Nikki Haley, cuestionó la aptitud mental de Donald Trump

Por su parte, la precandidata sostiene que no sólo no estaba en Washington ese día, sino que ni siquiera ostentaba el cargo. “La preocupación que tengo es -y no estoy diciendo nada despectivo- que por estar lidiando con las presiones de una Presidencia, no podemos tener a una persona de la que dudemos si está mentalmente capacitada para hacerlo”, dijo Haley. Al contrario, cuestionó: “Necesitamos gente que esté en lo más alto de su carrera, que se centre en la seguridad nacional. ¿Realmente queremos que lancen nombres y se equivoquen cuando tienen 80 años y tienen que tratar con (Vladimir) Putin y Xi (Jinping) y Kim Jong-un y Corea del Norte? No podemos hacer eso”.