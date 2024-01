¿Qué es LIV Golf, el circuito que podría fusionarse con el PGA Tour en 2024?

Lógicamente, saltaron chispas. El circuito estadounidense vetó de sus torneos a los golfistas que participaron de la superliga saudí, quienes sólo pudieron competir y sumar puntos para el ranking en los majors (no organizados por el PGA). Las posturas de los jugadores se dividieron: algunos reconocían abiertamente que podrían sumarse al LIV Golf, otros la criticaban abiertamente. Entre ellos, dos ex número 1: Rory McIlroy y Tiger Woods. El norirlandés declaró sentir “odio” hacia el circuito árabe, aunque luego bajó el tono. Por su parte, Tiger apuntó contra quienes decidieron pasarse a la liga paralela: lo que han hecho es darle la espalda a lo que les ha permitido llegar a esta posición. Algunos jugadores ni siquiera han tenido la chance de experimentarlo: directamente pasaron de los rankings amateurs a esa organización, y no tendrán la oportunidad de conocer lo que se siente jugar el calendario de este tour o algunos eventos grandes. Me parece triste. Además, ¿cuál es el incentivo para practicar? Solo estás recibiendo un montón de dinero por adelantado y jugando algunos eventos de 54 hoyos con música a todo volumen y una atmósfera diferente. Honestamente, no lo entiendo”.