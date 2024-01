Mirtha Legrand vuelve a la televisión: ¿quiénes serán sus primeros invitados?

“Como ya dije, son raros” así respondió a la pregunta del conductor de Radio Mitre. “No se yo nunca vi a un presidente que bese en la boca en un teatro, es raro. Él lo provoca. Él podría negarse y no subir al escenario”, opinó entre risas sobre la relación de Fátima Florez con el mandatario. "No me gustó el beso”, agregó.