Los cruces frente a Güemes dejaron buenas sensaciones para San Martín

Según explicó el paulistano, no fue incluido en el duelo de ayer debido a una sobrecarga muscular. “No jugué para no arriesgar. Pero no es algo de qué preocuparse”, aclaró en diálogo con LA GACETA a la salida de La Ciudadela. “Tenemos varios jugadores de buen pie en la mitad de la cancha. Eso es muy beneficioso para esta temporada”, añadió.