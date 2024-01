La historia de Tiago Peñalba, el juvenil que sueña con ganarse un lugar dentro de la Primera de San Martín

Sus inicios en el fútbol se dieron por mera casualidad. “Según me contaron mis papás, empecé a jugar porque cuando mi hermano se iba a entrenar, me quedaba llorando en mi casa porque no me quería despegar de él ja ja”, recuerda el defensor central que se formó en Central Norte. “Eso hizo que mis papás le preguntaran al entrenador de la categoría 2002 si me podía sumar. Le dijeron el ‘ok’ y ahí comencé. Puedo decir que mi hermano fue mi principal inspiración para dedicarme al fútbol”, agrega, antes de advertir que fue su padre quien le inculcó la pasión por el fútbol.