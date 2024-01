“Irrespetuosa y falsa”: el panel de Gran Hermano castigó a Carla por abandonar el juego

Carla de Stefano "nunca fue una jugadora" para Laura Ubfal

“Horrible todo” comenzó Eliana Guercio y continuó sentenciando: “Me parece que entraste planeando irte. Ir, hacerte famosa para vender tu negocio”. Luego, Laura Ubfal terminó por liquidar a la exparticipante: “Nunca jugaste a Gran Hermano. Entonces, como vos no sos una jugadora, para mí no tenés ningún valor en este juego (..) a mí como jugadora no me interesás, no me interesa analizarte.”