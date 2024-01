Los miles de metros tuvieron varios dueños en El Cadillal

El cabo de Gendarmería Nacional, por su parte, contribuyó con 2.000 metros. “Yo mismo me subestimé”, reconoció el nadador de 32 años. Lo que pasa es que fue muy escéptico cuando quedó inmovilizado de la cintura para abajo. “Con el ‘profe’ le buscamos la vuelta”, comentó mientras Oscar Barros, su entrenador de la escuela Los Cocodrilos, seguía atentamente su relato. ¿Cómo le encontraron la vuelta? “Uso una calza de neoprene y me ato las piernas para que no vayan sueltas moviéndose para todos lados y unas rodilleras que evitan que se flexionen. No al 100%, pero me ayuda”, explicó Britez. Aunque suene escasa su experiencia de un año en la práctica de la natación en aguas abiertas, el hombre no dudó. “Si a alguno le falta una pierna o un brazo, le puede encontrar la vuelta tranquilamente”, insistió.