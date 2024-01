"¡Yo soy Argentina!": las declaraciones de Camila Morrone en los Emmys 2024

El conductor y periodista Axel Kuschevatzky la entrevistó y le comentó que si bien había nacido en Estados Unidos, no podía dejar de considerarla argentina. "¡¿Cómo no?!", reaccionó ella de manera intempestiva. "¡Yo soy argentina. Mi mamá y mi papá nacieron en Argentina. Toda mi famiia está en Argentina... Mis tíos, mis abuelos... No tengo a nadie en Estados Unidos. Esto de no ser argentina, de no ser latina, nunca más, ok?", lo apuró.