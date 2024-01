Por el viaje de Milei a Davos, Villarruel se hace cargo del Ejecutivo

Mientras la Cámara alta no realice una sesión no tomarán estado parlamentario, por ejemplo, los pliegos de embajadores. Eso no quita que haya la posibilidad de discutir, en la comisión de Acuerdos, ascensos militares demorados de la gestión anterior del kirchnerismo. Ya hubo una recomendación para no acelerar este asunto durante el período estival.