Lizy Tagliani recordó a su mamá con un emotivo mensaje: "Te amo siempre"

En su cuenta de la red social Instagram, la conductora de Telefe escribió: "Acabo de correr unas macetas, sacar unos yuyitos y no doy más, transpiré, me agité, me duele todo y automáticamente pensé, ¿de que material estabas constituida mamá? ¿Qué te hacía incansable? ¿A dónde iban tus dolores, tus cansancios, tus quejas? ¿A dónde habrá llevado tus gritos de ‘no doy más’, el viento? No recuerdo jamás ni haber despertado antes, ni haberme dormido después que vos...".