Milei defendió su política económica: "No importa que pase alrededor, vamos a déficit cero"

En relación a la situación con la que se encontró la nueva administración heredada de la gestión de Alberto Fernández, indicó que “el kirchnerismo nos dejó un paciente al borde de la muerte”, expresando que “nos dejaron vencimientos en pesos por U$S 90.000 millones, deuda en Siras por U$S 50.000 millones y habían dejado caer el acuerdo con el FMI, por U$S 5.000 millones”.