Francos advirtió que si la ley "Bases" no se aprueba "se va a ajustar de otra manera"

"El ánimo fundamental (de la Ley Bases) es conseguir los recursos para llegar al déficit cero. No vamos a transar en el déficit cero. Si no se da de esta forma habrá que buscar los recursos de otra manera y, si no sale la ley, habrá que ajustar de otra manera. Pero ajustar se va a ajustar porque si seguimos con déficit público, la Argentina no va a salir del pozo", afirmó Francos en declaraciones a radio Mitre.